Mourinho: «Não sei por que fui expulso, fiz dois gestos para o banco do Monza...»

José Mourinho mostrou-se, este domingo, muito satisfeito pelo esforço dos seus jogadores no triunfo suado frente ao Monza (1-0) , com um golo de El Shaarawy ao cair do pano. Em conferência de imprensa, o treinador português analisou o encontro e falou sobre a sua expulsão , referindo que ainda não percebeu o porquê de ter visto o cartão vermelho."Por que razão fui expulso? Não sei. Fiz dois gestos para o banco adversário, mas não usei palavras ofensivas. No ano passado fizemos uma excelente partida em Monza e, depois do jogo, gente boa, mas ainda inexperiente, insultou-nos. Hoje, o único banco que deu um grande 'show' e pressionou o árbitro foi o deles. Não estou a criticar isso, estou a criticar o facto de se usarem palavrões depois do jogo. As minhas palavras para eles são apenas: 'Boa equipa e ótimo treinador'. Não há necessidade daquilo", começou por justificar o técnico, antes de abordar o festejo efusivo - e de joelhos - que protagonizou após o golo de El Shaarawy."Foi [um golo] no último minuto, no ano passado com o Sassuolo fiz o mesmo. Quando marcas no último minuto num jogo que sentes que é difícil, ficas alegre. Atirámos duas vezes ao poste, tivemos muitas oportunidades, mas também poderíamos ter perdido. Eles também tiveram oportunidades perigosas. Foi um jogo difícil. Não estávamos bem. Tecnicamente não estávamos bem, fisicamente vi jogadores com dores, outros que estiveram nas seleções e fizeram dois jogos de 90 minutos. O Monza jogou muito bem", rematou.Refira-se que, com esta vitória, a Roma de Mourinho subiu provisoriamente ao 6.º lugar da Serie A, passando a somar 14 pontos.