Paulo Fonseca: «Benfica? Estou focado na AS Roma e não penso no futuro»

O "Corriere dello Sport" garantia esta semana que Paulo Fonseca é "muito apreciado no estrangeiro, talvez mais do que em casa", com os espanhóis do Real Madrid e o Benfica interessados em contar com os préstimos do treinador da Roma, com o qual assinou um contrato de três temporadas em 2016, com mais uma opção. Este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AC Milan (amanhã), o técnico português foi confrontado com o interesse dos encarnados mas foi parco na resposta.





"Só estou focado na AS Roma e no presente. Não penso no futuro", limitou-se a dizer.Recorde-se que Paulo Fonseca treinou, em Portugal, o 1º Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Aves, Paços de Ferreira, FC Porto e Sp. Braga. Depois, mudou-se para a Ucrânia, mais propriamente para o Shakhtar Donetsk, onde conquistou três campeonatos, três Taças da Ucrânia e uma supertaça ucraniana.