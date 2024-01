Renato Sanches lamenta lesões e garante: «Nunca apaguei quaisquer fotografias na Roma»

Renato Sanches recorreu esta quinta-feira às redes sociais para, numa curta mensagem, lamentar o facto de se ter lesionado novamente - sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no início do mês - e garantir que nunca apagou fotografias onde aparecia com a camisola da Roma."O que mais queria era estar no relvado a fazer o que mais gosto. Infelizmente, não tenho tido muita sorte com as lesões. A pessoa que se sente mais frustrada e, ao mesmo tempo, com o maior desejo de regressar sou eu. Acredito que tudo passa e que melhores momentos virão. E, finalmente, só queria dizer que nunca apaguei quaisquer fotografias da Roma, a minha foto de perfil foi um fundo preto durante mais de um ano", escreveu o internacional português, numa 'story' do Instagram.Desde que chegou à Roma, em agosto do ano passado, Renato Sanches disputou apenas nove jogos, nos quais contribuiu com um golo.