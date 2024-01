Continua pesadelo de Renato Sanches: médio volta a lesionar-se

A imprensa italiana revela esta sexta-feira que Renato Sanches voltou a lesionar-se e que deverá ficar fora dos relvados durante duas semanas.Segundo o 'Corriere dello Sport', o médio português da Roma sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino de ontem à tarde.Trata-se da quarta lesão de Renato Sanches desde que chegou aos giallorossi, no verão do ano passado, emprestado pelo PSG.O 'Calciomercato.com' já avançou que a Roma pretende terminar o contrato de empréstimo antes do previsto. O jogador contabiliza apenas 223 minutos em campo na presente temporada.