Roma regista o pior arranque dos últimos 43 anos: diretores reúnem-se com José Mourinho

O jornal italiano 'Corriere dello Sport' avança em Itália que os diretores da Roma reuniram-se ontem com José Mourinho, depois da derrota frente à Juventus, por 4-3, mas que deram um voto de confiança ao treinador.Os giallorossi, que estiveram a vencer o encontro diante dos bianconeri por 3-1, não planeiam despedir Mourinho, não obstante as 9 derrotas já averbadas em 21 jogos na Serie A - é o pior arranque em 43 anos. O técnico tem menos 8 pontos do que Paulo Fonseca somava por esta altura na época passada, mas o objetivo de qualificar a equipa para a Liga dos Campeões ainda está ao alcance do 'Special One'. A Roma é 6.ª classificada, a 9 pontos da Atalanta, que ocupa o quarto lugar, o último de acesso direto à Champions.De acordo com o mesmo jornal, Mourinho explicou na reunião os planos que tem para o clube e para a equipa, recebendo o apoio dos diretores e dos donos.Os líderes do balneário também estão com o treinador, que estarão fascinados com o carisma do português, apesar das críticas que o técnico tem feito ao plantel.