Jovane integra onze da semana da 5.ª jornada da Serie A

Jovane Cabral integra a equipa ideal da 5.ª jornada da Serie A fruto do golo marcado ao Frosinone, na passada sexta-feira, que valeu o empate e garantiu um ponto à Salernitana de Paulo Sousa naquela partida (1-1) O jogador cedido pelo Sporting estreou-se assim a marcar na equipa italiana onde já conquistou o estatuto de titular. O clube de Salerno é o 18.º classificado do campeonato transalpino com três pontos fruto de outras tantas igualdades.