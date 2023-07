Britney Spears garante ter sido agredida por segurança de Wembanyama: «Bateu-me sem olhar para trás»

Britney Spears recorreu nas últimas horas às redes sociais para denunciar uma alegada agressão que terá sofrido na noite desta quinta-feira, protagonizada por um segurança de Victor Wembanyama, o jovem francês de 19 anos que foi escolhido pelos San Antonio Spurs como primeira pick no draft da NBA Segundo conta a artista, o segurança que acompanhava Wembanyama não gostou que esta tivesse chamado a atenção do jogador com um toque no ombro, e acabou por partir para a agressão."Fui ao restaurante de um hotel e vi-o [Wembanyama]. Decidi aproximar-me dele e dar-lhe os parabéns pelo seu sucesso. Estava muito barulho, por isso dei-lhe um toque no ombro para chamar a atenção. Sei que no comunicado que ele fez, referia que o agarrei pelas costas, mas simplesmente lhe toquei no ombro. O segurança dele bateu-me na cara sem sequer olhar para trás, em frente à multidão. Quase me atirou ao chão e fez com que os meus óculos caíssem", começou por explicar Britney Spears."Esta história é embaraçosa, mas agora está partilhada. A violência física está a acontecer muito neste mundo. Ainda estou à espera de um pedido de desculpas por parte do jogador, do seu segurança ou da organização da qual fazem parte", rematou.