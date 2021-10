Hotel onde Messi está hospedado em Paris foi assaltado

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo e os três filhos já encontraram casa mas continuam hospedados no luxuoso hotel Le Royal Monceau, em Paris, que de acordo com o 'The Sun' foi assaltado na semana passada durante a noite.





Segundo o jornal britânico "dois homens encapuzados foram vistos, através de sistema de videovigilância, a descer do telhado para uma varanda do sexto andar", um piso acima da suíte de Messi. Terá sido a partir daí que, aproveitando uma porta destrancada, invadiram a unidade hoteleira e concretizaram o assalto, que fez pelo menos uma vítima, escreve o 'The Sun'. Trata-se de uma consultora financeira oriunda do Dubai que, na manhã seguinte ao assalto, se apercebeu que lhe haviam sido roubados um colar de ouro no valor de 3.500 euros, brincos de 600€ e mais de 2.300€ em dinheiro."Pagar uma fortuna por um lugar elegante e seguro e ter alguém a entrar no teu quarto é muito perturbador. A polícia disse-nos que viu dois homens através das câmaras do círculo fechado, mas não conseguiram identificá-los. Também disseram que três outros roubos foram relatados. Um marroquino de um quarto ao lado disse-me que lhe roubaram o relógio", contou a mulher, citada pelo 'The Sun', tendo ainda admitido que, num primeiro momento, os responsáveis do hotel não acreditaram na sua versão dos factos. Algo que só ocorreu depois de a polícia se ter envolvido no caso.