Messi já encontrou casa em Paris: família despede-se do luxuoso hotel na Cidade Luz

A Radio RMC Sport noticia em França que Lionel Messi já encontrou uma casa em Paris e que se prepara para deixar o luxuoso hotel onde tem vivido com a família, desde que assinou pelo PSG, há sensivelmente mês e meio.





O jogador argentino terá assinado o contrato de arrendamento quarta-feira à noite. A mansão fica situada em Neuilly-sur-Seine, a oeste da cidade, uma localidade onde vivem alguns dos seus companheiros de equipa.A habitação tem 300 metros quadrados habitáveis, divididos por dois pisos, com quatro quartos e um pequeno jardim. Tudo por pouco menos de 20 mil euros por mês.A família queria uma piscina interior na nova casa, algo que esta mansão não tem. A RMC Sport avança que Messi teve de se adaptar às exigências do mercado imobiliário parisiense.Antonela Rocuzzo, a mulher do craque, apaixonou-se pelo charme desta residência em particular. As crianças já foram matriculadas numa escola internacional e já foi contratado um serviço de segurança privado, para proteger o craque e a sua família.