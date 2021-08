Quanto custa dormir no Le Royal Monceau, o hotel parisiense onde está Messi

Depois de assinar um contrato com o Paris Saint-Germain que durará no mínimo dois anos (e deixar Barcelona para trás), Messi instalou-se com a família num dos hotéis mais exclusivos da capital francesa: o Le Royal Monceau. Fica no número 37 da Avenue Hoche, a apenas 500 metros do Arco do Triunfo e dos Campos Elísios, o hotel foi originalmente concebido pelo arquiteto Louis Duhayon e inaugurado em 1928 - tem atualmente 149 quartos com 61 suites e 3 apartamentos de luxo recentemente renovados pelo designer e arquiteto Philippe Starck. Leia o artigo completo no Must.