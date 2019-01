Mercado a ferver: como o Barcelona pode 'ajudar' Ferreyra a sair do Benfica em dia de Gelson Martins está em destaque

10h41: Florentino Pérez já tem o 'novo' Real Madrid em construção e as hipóteses conhecidas deixam antever um verão agitado na capital espanhola10h34: O defesa-centraljá não é jogador do rumou ao Cazaquistão , para jogar no, emblema onde já foi anunciado como reforço10h20:está a ser submetido a exames médicos no Barcelona. A contratação bombástica do jogador está a fazer correr muita tinta... 10h06: Oestá interessado em, do, e estaria disposto a incluir James Rodríguezna operação9h20:pode deixar oe rumar a Itália, onde é seguido pelo, segundo indica o seu agente, Ginés Carvajal.8h56: A chegada de Álvaro Morata aoobriga necessariamente a saídas, por causa do fair-play financeiro. E um dos candidatos a deixar os 'colchoneros' é Gelson Martins, que se mostra recetivo a um empréstimo voltou a ficar de fora dos convocados doe a saída do clube pode acontecer nos próximos dias. Em Itália, o nome do avançado argentino voltou a ser noticiado, desta feita com ligação ao.O site do conceituado jornalista Alfredo Pedulla avançou que o benfiquista é apontado como possível substituto de Kevin-Prince Boateng - Além do nome de Kévin Rodrigues, opara esta posição, como Record deu conta oportunamente.- Oestá muito ativo no mercado em busca de um lateral-esquerdo que possa suprimir a muito possível saída de Acuña para o Zenit, mas depara-se com um grande obstáculo: a falta de liquidez financeira que permitiria aos leões uma abordagem mais agressiva aos alvos identificados. Há, porém, um nome que tem merecido especial destaque nos corredores da SAD: Kévin Rodrigues encetou negociações por Lisandro López, segundoapurou. O central argentino encontra-se emprestado neste momento ao Génova mas realizou apenas um encontro em 2018/19 e a saída do emblema italiano poderá ser o cenário mais provável já em janeiro.Bom dia! Siga aqui mais um dia no mercado de transferências!