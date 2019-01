Boateng apresentado no Barcelona: «Queria vir a correr para aqui e não num avião»

Kevin-Prince Boateng foi esta terça-feira apresentado em Camp Nou como jogador do Barcelona. O avançado ganês chega emprestado pelo Sassuolo com cláusula de compra de 8 milhões de euros, que os catalães poderão exercer até ao final da presente temporada para ficarem com o jogador em definitivo. Na sessão de apresentação, Boateng falou do orgulho que é poder vestir a camisola blaugrana e assumiu o desejo de conquistar todos os troféus em disputa com os catalães."É uma sensação incrível. Ontem de manhã estava triste por deixar a minha equipa porque tínhamos um bom grupo, mas expliquei-lhes que jogar aqui era uma oportunidade que não podia recusar. Queria vir para Barcelona a correr e não num avião", reiterou o ganês.Questionado sobre as suas declarações no passado, quando afirmou que o Real Madrid e Cristiano Ronaldo eram os melhores do mundo, o novo reforço do Barcelona foi rápido a dar o dito por não dito. "Sou jogador do Barcelona e o melhor jogador do mundo e de todos os mundos é Messi. Demonstrou-o com tudo o que ganhou nestes anos".Boateng chega à Catalunha para concorrer com Luis Suárez por um lugar na equipa, mas realçou que se sente fisicamente bem e que pode atuar em várias posições do ataque. "Com a idade que tenho, jogar a '9' é o ideal para mim, mas prefiro que o treinador pense em mim como mais uma opção, porque posso jogar em diferentes posições. Fisicamente, estou bem, ainda no último sábado joguei os 90 minutos com o Sassuolo". O avançado reforçou ainda que o seu objetivo, além de ganhar títulos, passa por "jogar bem e assinar por mais anos"."Sou realista, mas quando podes sonhar pode converter-se em realidade. Trabalho todos os dias para que os meus filhos me vejam como um exemplo", reiterou Boateng.