12h11 - Oanunciou quevai assumir o cargo de treinador da formação algarvia, após a saída depara o11h58 -foi oficializado como jogador doeste sábado, confirmando-se a notícia avançada pora meio da semana.11h17 - Aproveitando o dia das mentiras em Espanha, a decidiu assustar os seus adeptos a propósito de...10h43 - O presidente do, Alexandre Campello, anunciou no Twitter a contratação do atacante argentino, de 31 anos, que na última temporada alinhou no, da Colômbia.10h22 - Destaque na época que otem feito,é este sábado apontado como alvo do. A informação é adiantada pelo 'Daily Star'.10h13 - O 'Mundo Deportivo' revela que, do, está na agenda de9h54 - O 'Tuttosport' adianta que as exigências salariais de estão a atrasar a concretização da transferência do jovem avançado para a. Ao que parece, o dianteiro de 19 anos anopede 8 milhões de euros anuais, uma verba considerada exagerada pelos italianos.9h47 -chegou aona época passada mas parece que está pronto para seguir outro destino e, segundo a imprensa espanhola, estará mesmo a tentar forçar a sua saída, denunciando uma alegada dívida de 2,4 milhões de euros (pagamento de prémios). No entanto, o clube catalão rejeita a acusação.9h34 -reforça oe tenta descansar os adeptos do clube italiano afirmando que continua a ser o mesmo Zlatan , apesar dos seus já 38 anos. Recorde-se que o avançado sueco já representou o AC Milan entre 2010 e 2012, tendo apontado nestas duas temporadas um total de 56 golos.8h25 - Odeanunciou ontem à noite mais um reforço, o sétimo para a nova temporada. Trata-se de, antigo jogador do