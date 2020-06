8h54: Thiago Silva já confirmou a sua saída do PSG e tem portas abertas na Premier League. Arsenal e Tottenham estão já na corrida pelo central brasileiro.





8h30:, do, é hoje apontado como um dos objetivos doneste mercado. Segundo o 'Express', o nigeriano é igualmente seguido pelo PSGsem futuro no: empréstimo do médio termina no final da época e a SAD não deve avançar para a compra do passe - Entre miúdos e... graúdos: fim do lay-off obriga SAD doa acelerar dossiês. SAD prepara-se agora para dar continuidade aos processos de renovação que estão em marcha volta aojá no final do mês: defesa-central termina empréstimo aoquer amarrar: processo de renovação avança para afugentar interesse inglês. Conheça a proposta que está em cima da mesa Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências!