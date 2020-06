9h41 - O Liverpool quer reforçar-se com Rúben Neves e Adama Traoré, dupla por quem está disposto a investir 120 M€, como já adiantámos, mas para ajudar a financiar esta operação de mercado, Jürgen Klopp necessita, no entanto, de vender Shaqiri, Wijnaldum, Keita, Origi, Lovren, Wilson e Grujic, entre outros. O grupo de trabalho do futuro campeão inglês vai sofrer uma revolução...





9h15 - Falta a confirmação oficial, masdificilmente continuará a jogar para lá da presente temporada. O defesa está cada vez mais inclinado a encerrar a carreira . O próprio Rúben Amorim, treinador do Sporting, já tem preparado a próxima época tendo em conta que a reforma do central francês é a possibilidade mais forte nesta altura, conforme Record anunciou em primeira mão. Aliás, o próprio técnico confirmou esse cenário na antevisão ao desafio com o P. Ferreira, na passada quinta-feira: "Não vou pedir a ninguém para ficar no Sporting". De qualquer forma, refira-se que o defesa será convidado para continuar de leão ao peito, quer como jogador, ou enquanto treinador na formação verde e branca.9h01 -, diretor de futebol do PSG, confirmou quevão mudar de ares na próxima época, deixando ambos o campeão francês a custo zero. "É verdade! Chegámos ao fim da estrada. Eles ficam, todavia, até ao final de agosto para poderem ajudar-nos na Champions", afirmou o dirigente.8h27 - A 'Marca' avança que a saída dedoestá a "começar a complicar-se". Juventus e Manchester City já estarão descartados, restando alguma esperança quanto ao Inter.8h24 - A imprensa inglesa avança que ovai atacar no: 122 milhões de euros por8h15 - Oquer reforçar a baliza em 2020/21 e tem dois jogadores portugueses referenciados para o posto específico. Um deles é, que tem vindo a assinar exibições de mérito ao serviço do Granada. O guardião, de 26 anos, tem muito mercado, sendo cobiçado por outros emblemas que evoluem no campeonato espanhol.

O emblema andaluz tem também debaixo de olho José Sá, antigo guarda-redes do FC Porto que alinha neste momento no Olympiacos, de Pedro Martins. Aos 27 anos, está a um pequeno passo de sagrar-se campeão grego.



Bom dia! Bom domingo! Acompanhe connosco tudo o que se passa no mercado de transferências.