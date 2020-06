Ingleses revelam que Aaron Ramsey foi oferecido ao Tottenham

O 'The Sun' avança este domingo que o médio Aaron Ramsey, da Juventus, foi oferecido ao Tottenham de José Mourinho por empréstimo. Segundo a publicação britânica o clube de Turim tenta aliviar a folha salarial para a próxima época e os spurs estão abertos a contar com o jogador galês.





Ramsey mudou-se no início da presente época para Itália, a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Arsenal, pelo que um eventual ingresso no Tottenham representaria o regresso ao futebol inglês e também a Londres, logo para um dos grandes rivais dos gunners.O médio ficou fora das opções de Maurizio Sarri no jogo da Taça de Itália frente ao AC Milan e não entra nos planos da Juventus para a próxima temporada, existindo também a possibilidade de ser usado como moeda de troca para uma contratação da vecchia signora. Neste âmbito, o 'The Sun' acrescenta que os rivais de Manchester, City e United, também se posicionam como possíveis destinos do médio de 29 anos.