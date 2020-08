18h25 - O avançado luso-camaronês Lewis Enoh, que atuava no Leixões, é o sétimo reforço do Sp. Covilhã para a época 2020/21, anunciou esta o clube serrano.





? : Pablo Machín será el nuevo entrenador del Deportivo Alavés.



Ongi etorri, Pablo?#MachínAlbiazul #100AñosGloriosos — Deportivo Alavés (@Alaves) August 5, 2020

18h22 - Mais uma rescisão no. Trata-se de, defesa direito de 23 anos que é o 12.º jogador a desvincular-se do clube por sucessivas dívidas salariais.18h01 - Reforço confirmado no! O médio sérvio, que atuava no, foi oficializado há pouco, num acordo válido até 2022/23.17h56 - O guarda-redes, do17h54 - está de saída do. O anúncio foi feito há pouco pelo emblema beirão, num comunicado no qual o conjunto tondelense enaltece o trabalho feito pelo espanhol, em especialmente pela primeira volta, onde conseguiu os melhores registos da história do clube.17h41 - Mais uma confirmação:está de volta ao. Desta forma, o internacional turco volta a 'casa' aos 33 anos, nove épocas depois de ter saído rumo ao Atlético Madrid.17h32 - O, dianteiro argentino ex-que esteve na mira do Benfica.17h15 -deverá regressar aopor empréstimo, segundo adianta a ESPN. De acordo com a emissora, o jovem avançado estará aberto a retornar a Craven Cottage, já que não teve muitas oportunidades com José Mourinho no17h13 -parecem cada vez mais perto da saída do. A dupla não faz parte dos convocados de Zinedine Zidane para o jogo com oo que pode indicar que os seus destinos serão bem longe do Santiago Bernabéu.17h10 - Oestá em conversações com otendo em vista o empréstimo de, segundo revela o 'Bild'.17h05 - Apontado como tendo estado na mira do Benfica pela imprensa brasileira, o lateral direito, do, deverá estar a caminho da Rússia. Segundo o Globoesporte, o jogador de 22 anos irá reforçar o, num negócio que se fará em torno dos 4,5 milhões de euros.17h00 - Depois de uma temporada bem sucedida noassume o seu desejo de continuar no nosso país. Ao jornal 'La Prensa', das Honduras, o avançado pertencente aorevelou ter várias ofertas de clubes portugueses, assumindo que a possibilidade de continuar na Liga NOS é algo que lhe agrada.16h52 - De Itália chega a informação de queterá sido oferecido à. O avançado uruguaio, atualmente sem clube, está também na mira do16h41 - De regresso aodepois de terminado o seu vínculo de empréstimo com ojá sabe que não vai continuar nos ingleses. Segundo a imprensa local, o avançado de 31 anos foi informado de que deverá procurar novo clube, isto enquanto mantém a forma na equipa de Sub-23.16h15 - O negócio porestá preso por detalhes e o está a fazer pressão para que o jogador não dispute na próxima madrugada o jogo entre o Grémio e o Internacional, que irá define quem medirá forças com o Caxias na finalíssima do campeonato estadual do Rio Grande do Sul.16h12 - A imprensa italiana insiste que, pretende contar com o seu homem de confiança,, para a próxima temporada. O médio italiano, de 28 anos, foi orientado por Sarri no Nápoles e mudou-se com o técnico para o. Jorginho apenas termina contrato com os Blues em 2023, mas segundo as informações vindas de Itália, pode transferir-se para a Juventus a troco de16h10 -não conta para, treinador português da, e o site 'CalcioMercato' avança que o médio argentino pode mudar-se para aou para a15h36 - O jornal alemão 'Bild' apontaà saída no. O contrato do central termina em junho de 2021 mas os responsáveis bávaros não contam com o jogador para a próxima temporada.15h26 - O médio, do, está na mira do, segundo a imprensa do país vizinho. O valor do passe rondará os 20 milhões de euros.15h11 - A imprensa brasileira adiantou quanto vai pagar oaopor14h46 -vai ser emprestado ao. O jornal espanhol 'AS' avança que o acordo foi fechado esta quarta-feira entre o submarino amarelo e, que detêm o passe do jogador nipónico. O empréstimo será válido por uma época e não terá opção de compra.14h36 - Segundo o 'AS',está perto de ser oficializado como reforço do. O turco vai assinar por uma época, naquele que será um regresso a uma casa que bem conhece.14h26 - A imprensa brasileira revela que, lateral-direito dopara realizar os testes médicos e assianr pelo14h12 - A 'Sky Sports' informa quevai ser reforço do, cujo valor da transferência é de 12 milhões de euros. O jogador de 21 deixa o Real Valladolid para rumar ao futebol britânico.14h00 - A imprensa italiana avança que o empresáriodeve encontrar-se em breve com, diretor desportivo da, por causa de, que pode estar a caminho do. O jovem jogador dos bianconeri esteve emprestado aoe quer jogar mais.13h35 - O ingresso denoestá condicionado pela Liga dos Campeões. O guarda-redes tem contrato com o Atlético Madrid até ao fim de agosto, alargado devido à pandemia do coronavírus, e só após a disputa da Champions, onde será a alternativa a Jan Oblak (ex-Benfica), ficará disponível para assinar pelos leões.12h50 - O turco, defesa do, está, segundo a 'Sky Sports', muito próximo de assinar com o12h20 - A 'Gazzeta dello Sport' escreve quepode abandonar aeste verão. O equatoriano tem repartido a frente de ataque com Ciro Immobile e Correa. Contudo, a possível chegada depoderá traçar o futuro do ex-Sporitng, que terá ofertas de Espanha e dos Emirados Arábes Unidos.12h19 - O portuguêsé odo, da Dinamarca.12h17 -, presidente do, descartou a possibilidade de os colchoneros avançarem para a contratação de, colombiano do. Saiba mais11h27 - O jornal catalão 'Sport' relata que adeestará interessada em, defesa francês do11h19 -anunciado como novo treinador do11h14 -anunciou oficialmente a despedida do. O médio de 30 anos fez toda a carreira em Itália e vai abandonar o clube após 6 épocas.11h09 -despede-se dorumo ao. Vejao vídeo.10h57 - Ocom, jovem avançado de 16 anos.10h24 - Em Itália garantem quepode estar a prazo no comando técnico dae até já se fala em possíveis sucessores.constam de uma ista onde ganha também muita força o nome de10h19 - O 'Correio da Manhã' avança que ojá terá acertado a contratação de, lateral-direto brasileiro, de 27 anos, do. Saiba mais10h03 - O jornal 'The Guardian' dá como praticamente concluída a transferência de, do, para ode, um negócio que terá custado 17 milhões aos cofres dos spurs. Otambém estaria interessado no médio dinamarquês, de 24 anos.9h47 -, diretor do, disse ao jornal 'Bild' que o clube quer vendereste verão. O central, todavia, quer terminar o contrato com os bávaros, que expira em 2021. "Não há negociações nem propostas até ao momento", disse Falk.9h32 - O 'Sport' conta esta manhã que oespera fazer uma série de vendas na Premier League. A começar por, que esteve emprestado ao, e que os catalães esperam que seja encaminhado para o. Rumo a Inglaterra podem também seguir9h00 - O 'The Times' conta que oofereceu um contrato de três anos a, jogador que está prestes a deixar o, depois de não chegar a acordo para a renovação do vínculo.8h57 - O 'Mundo Deportivo' escreve esta quarta-feira que oe o guarda-redeschegaram a acordo para a renovação do contrato, por mais cinco temporada. Falta agora definir os termos financeiros do contrato.8h52 - O jornal inglês 'The Times' escreve que se ocontrataraopelos 100 milhões de euros que se fala, terá de pagar 16,5 milhões ao. Quando o jovem jogador deixou os citizens, em 2017, foi incluída uma cláusula no contrato de venda aos alemães que especifica o pagamento de uma verba caso o jogador um dia se transferisse para o eterno rival.8h42 - No Brasil surgiram rumores de quepoderia estar a caminho do, mas o defesa já veio esclarecer que naquele país apenas vestirá a camisola do, o seu atual clube.8h40 - O jornal 'Mundo Deportivo' afiança esta manhã que osó vai avançar para a contratação do argentino, do, sedeixar os blaugrana.8h37 - O italianovai voltar ao, depois de ter jogado uma época por empréstimo na. Esteve lesionado desde setembro e, depois do regresso da Serie A, não esteve entre as primeiras escolhas de8h31 - O jornal alemão 'Bild' garante que o treinadorquerno. O austríaco doé visto pelo técnico como uma boa opção para substituirna linha defensiva.será uma das novidades nos trabalhos de pré-temporada do. O central luso-cabo-verdianodepois de um ano em que atuou na Turquia, num primeiro momento emprestado aoe na segunda metade da temporada cedido aoestão no radar de clubes ingleses e alemães, respetivamente. A continuidade da dupla no- O, da Alemanha,para tentar contratarao, apuroujunto de fonte próxima do processo.comentou, em exclusivo a, a possibilidade de se transferir dopara o. Saiba mais- Onão dá por perdidos os jogadores do núcleo duro deque terminam contrato no final da próxima temporada e prepara-se para abordar alguns desses elementos, à imagem do que, como já noticiámos, acontecerá come o próprio treinador- Ovoltou ao ataque por, sendo que a intenção de Luís Filipe Vieira écom oaté final desta semana., jogador brasileiro garantido pelojunto doa Lisboa.- Onão desiste de, mas será obrigado a ter paciência. Apesar de estar aberto a ouvir propostas, o avançado, de 33 anos,, seja com o Benfica ou com qualquer outro clube.- Ojá chegou a acordo come negoceia agora com o. O clube está intransigente e só aceita negociar o central por 15 milhões,- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!