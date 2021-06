há 1 horas 08:32

FC Porto coloca Mbemba no mercado por 15 milhões

A era de Chancel Mbemba na defesa do FC Porto poderá estar próxima do fim. Conforme Record adiantou na edição de ontem, a SAD está disponível para negociar a saída do internacional congolês nesta janela de transferências e, segundo nos foi possível apurar agora, até já definiu o valor que pretende encaixar com ele, na ordem dos 15 milhões de euros. É esse o preço a pagar pelos potenciais interessados no defesa-central, de 26 anos.