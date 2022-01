Portugal-Hungria, em direto

há 1 horas 14:49

Selecionador português garantiu que é "jogo de tudo ou nada"



O selecionador português de andebol, Paulo Jorge Pereira, disse que espera um jogo "difícil", "diferente" e de "tudo ou nada" frente à anfitriã Hungria, no domingo, em Budapeste, da segunda jornada do grupo B do Euro'2022. "Espero um tipo de dificuldade diferente [da do jogo inaugural com Islândia], pois a Hungria tem outras armas e outra forma de jogar, com jogadores mais possantes, com maior peso e envergadura. Vai ser diferente", disse Paulo Jorge Pereira.