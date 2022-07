Portugal-Espanha, em direto

há 27 min 16:28

Carlos Martingo: «Vai ser um jogo jogado com alta intensidade e muito coração»



Miguel Pereira

Carlos Martingo revelou ter a lição bem estudada para o encontro decisivo. "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Espanha tem um modelo de jogo bem definido e pensamos que a chave deste jogo será, não só a nossa defesa, mas, principalmente, travar o contra-ataque e as segundas vagas. Sabemos que vai ser um jogo jogado com alta intensidade, com muito coração", vincou.