Carlos Martingo "orgulhoso" apesar da derrota: «Não tenho nada a apontar à prestação dos jogadores»

Portugal não conseguiu conquistar o título europeu de Sub-20 de andebol, após perder com a Espanha por 37-35, em Matosinhos. No final do encontro, Carlos Martingo lamentou a derrota no jogo decisivo mas mostrou-se orgulhoso do trajeto da equipa das quinas na competição."Perder nunca é fácil, mas não tenho nada a apontar à prestação que os jogadores tiveram, acho que fizemos 45 minutos de alto nível. Depois, durante dez minutos, sabíamos que a Espanha nos ia tentar castigar com as transições e, nesse período, se calhar tivemos algumas perdas de bola ou remates falhados que não tivemos no resto do jogo. Sempre que nós lutávamos para marcar um golo – e conseguimos marcar bastantes – a Espanha, mais vezes que nós e principalmente nesse período de jogo, marcou golos fáceis, o que não é fácil, mesmo para uma equipa que está na frente", começou por dizer o selecionador nacional, citado pela Federação Portuguesa de Andebol."De qualquer maneira, o que eu considero importante realçar é o comportamento magnífico que os atletas tiveram, um Campeonato Europeu fantástico e a empatia que este grupo conseguiu criar com o público, não é normal para uma equipa das camadas jovens, ainda por cima de andebol. Acho que isso demonstra a qualidade que estes jogadores têm, que mostraram em campo e fizeram toda a gente acreditar que era possível", acrescentou, para depois concluir: "Infelizmente não conseguimos oferecer a vitória a toda a gente que nos apoiou no pavilhão e a tantas outras que hoje não conseguiram vir, mas oferecemos toda a entrega e todo o suor dentro de campo. Portanto, só temos que estar orgulhosos com o que fizemos."