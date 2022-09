Benfica-FC Porto, em direto

há 3 horas 11:41

Supertaça ao rubro

A cidade de Serpa, no Baixo Alentejo, vai ser hoje palco da abertura da época, com cartel de luxo na luta pela Supertaça, o primeiro troféu de 2022/23. A abrir (15h00) há o clássico entre Benfica, campeão da Liga Europeia, e FC Porto, tricampeão nacional e detentor do troféu, que não poderá contar com Victor Iturriza, a cumprir castigo. Um jogo que vamos acompanhar em direto.



Segue-se depois na outra meia-final (17h30) o dérbi entre Sporting, detentor da Taça de Portugal, e Belenenses, 4.º classificado do campeonato, com os vencedores a terem a final marcada para amanhã (17h00), no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão.