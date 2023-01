Suécia-Portugal, em direto

há 4 horas 16:17

António Areia: «Temos de jogar o nosso melhor andebol»



Reuters

António Areia: "Temos de jogar o nosso melhor andebol e ser consistentes nas várias fases do jogo, controlar ao máximo, ser eficazes e ter uma boa defesa, com recuperação defensiva. Somos lutadores e no final queremos ser conquistadores."



O andebolista não se intimida com o espetacular ambiente que se vai viver na Scandinavium Arena de Gotemburgo, com 12 mil adeptos a puxar pela Suécia. "São estes os jogos que mais gostamos de jogar. São os que dão mais pica, com mais emoção e, geralmente, são decididos em pormenores que podem fazer toda a diferença", referiu Areia.