FC Porto-Sporting, em direto

há 2 horas 14:18

Ricardo Costa: «As nossas aspirações são de conquistar os três pontos»



Paulo Calado

"Preparámos este jogo da mesma forma que todos os outros, com a seriedade de procurar saber quais os pontos fortes do nosso adversário e fazer aquilo que tão bem sabemos fazer. Chegamos a este momento da forma que queríamos, sem pontos perdidos no campeonato e vamos para este jogo com a tranquilidade e com a capacidade de o conseguir ganhar, sabendo que no Dragão é sempre difícil, mas as nossas aspirações são de conquistar os três pontos", perspetivou o técnico Ricardo Costa, ao site dos leões.