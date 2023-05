Chema Rodríguez: «Este jogo foi um pouco à imagem da nossa temporada»

Chema Rodríguez, treinador de andebol do Benfica, apontou à falta de eficácia da sua equipa na derrota deste sábado diante do Sporting (36-31) "Este jogo foi um pouco à imagem da nossa temporada. Fizemos um bom jogo, defendendo bem, mas não conseguimos marcar muitos golos em ataque posicional. Tivemos várias situações para marcar nos seis metros só com o guarda-redes pela frente e não conseguimos concretizar. Essa foi a diferença no jogo. Creio que trabalhámos e lutámos muito, por isso não tenho nada a apontar aos jogadores. O problema foi a falta de eficácia", referiu o técnico espanhol.Com este resultado, refira-se, o Sporting está a um ponto do líder FC Porto à entrada para a derradeira ronda do campeonato. Para evitarem o tetracampeonato dos dragões, a formação de Ricardo Costa precisa de derrotar o ADA Maia e esperar que os azuis e brancos não triunfem na Madeira - os dois jogos arrancam às 18 horas do próximo sábado. Já o Benfica (agora com 66 pontos), não consegue ir mais além do 3.º lugar.