Sporting bate Benfica e adia decisão do título para a última jornada

há 19 horas Ontem

Ricardo Costa: «Queremo-nos despedir com uma vitória, também pelo Carlos Ruesga»

Na antevisão ao encontro, Ricardo Costa espera despedir-se com uma vitória no último jogo dos leões em casa esta época, o qual será também o derradeiro encontro de Carlos Ruesga no Pavilhão João Rocha.



"Chegar ao título não depende exclusivamente de nós, mas no que depende queremos ganhar. É um dérbi, um jogo a que damos muito valor e vai ser a última vez que os sócios nos vão ver no João Rocha esta época. Queremo-nos despedir com uma vitória, também pelo Carlos Ruesga. É um jogador que deu muito ao Sporting durante sete anos e tudo faremos para que seja uma despedida em grande", referiu o treinador do Sporting, em declarações aos meios do clube.