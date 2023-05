Carlos Ruesga confirma despedida do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este sábado será o meu último jogo de leão ao peito no Pavilhão João Rocha



@Sporting_CP #AndebolSCP pic.twitter.com/VrelvM8YvN — Carlos Ruesga (@CRuesga11) May 25, 2023

O central espanhol de 38 anos, Carlos Ruesga, confirmou nas redes sociais a despedida do Sporting no final da época. Amanhã será o último jogo no João Rocha ante Benfica: "É um enorme orgulho ter representado este clube em 7 anos."