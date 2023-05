Ricardo Costa e a vitória no dérbi com o Benfica: «Conseguimos estar sempre por cima»

Ricardo Costa, treinador de andebol do Sporting, considerou merecida a vitória da sua equipa diante do Benfica (36-31) , este sábado, frisando que os leões vão "lutar até ao fim" pelo título."Foi um jogo de alta exigência, o Benfica também fez uma boa exibição, mas nós conseguimos estar sempre por cima com vantagens de cinco e seis golos. Vamos acreditar até ao fim. Seja qual for o final que acontecer na próximo fim de semana, creio que fizemos uma época extraordinária, de muita luta e muito querer, por isso há que dar os parabéns aos atletas", referiu, após o apito final.Refira-se que o Sporting está a um ponto do líder FC Porto à entrada para a derradeira ronda do campeonato. Para evitarem o tetracampeonato dos dragões, a formação de Ricardo Costa precisa de derrotar o ADA Maia e esperar que os azuis e brancos não triunfem na Madeira - os dois jogos arrancam às 18 horas do próximo sábado. Já o Benfica (agora com 66 pontos), não consegue ir mais além do 3.º lugar.