José António Silva após derrota da seleção feminina: «Perdemos por culpa própria»

O selecionador português de andebol feminino, José António Silva, atribuiu a "erros inconcebíveis" a derrota frente à República Checa, por 30-26, na qualificação para o Europeu'2024, em jogo equilibrado do Grupo 3 de qualificação, em Paredes.

"Este resultado é uma frustração enorme e posso mesmo dizer que hoje perdemos por culpa própria", disse, desolado, José António Silva à agência Lusa.

O técnico luso fala do "momento importante" do jogo, já na segunda parte, em que Portugal liderava por dois golos.

"Cometemos dois ou três erros inadmissíveis e hipotecámos em dois minutos o excelente trabalho que estávamos a fazer. Sinceramente, não merecíamos ter cometido esses erros, incidências próprias do jogo, depois de tanto termos trabalhado para este jogo", sublinhou.

José António Silva não teve dúvida em reconhecer que os erros acumulados por Portugal foram bem aproveitados "pela maturidade e experiência competitiva" das checas.

"Aquela vantagem que não conseguimos consolidar foi decisiva frente a uma equipa cuja experiência internacional também ajudou a fazer a diferença", insistiu o selecionador luso.

Sem pretender encontrar explicações fáceis para a derrota, ainda assim longe da diferença superior a 10 golos dos anteriores três confrontos diretos, José António Silva disse ser importante a Portugal focar-se nos próximos jogos, sem deitar a toalha ao chão.

"Faltam ainda muitos pontos por disputar. Sem querer parecer uma desculpa, digo e venho a repetir faz tempo que precisamos de jogar mais vezes a este nível. Ainda nos falta consistência e um ritmo de jogo a que não estamos habituados", concluiu.

A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu hoje com a República Checa, por 26-30, e deixou mais difícil a qualificação direta para o Europeu2024, após a segunda jornada do Grupo 3 de qualificação, disputada no pavilhão Multiusos de Paredes.