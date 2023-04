Magnus Andersson: «Hoje foi uma luta intensa entre duas das melhores equipas do campeonato»

Magnus Andersson, treinador da equipa de andebol do FC Porto, mostrou-se "muito feliz" com a vitória conseguida este domingo pela sua equipa diante do Benfica, na Luz (29-28) , destacando o "jogo de topo" que ambas as formações protagonizaram."Estou feliz por conseguir esta vitória. Hoje foi uma luta intensa entre duas das melhores equipas do campeonato e o melhor árbitro. Foi um andebol físico, entre duas equipas com muita experiência internacional, foi um jogo de topo", começou por dizer, citado pela Lusa, antes de analisar o duelo."Não começámos bem, tivemos problemas defensivos, mas os jogadores estiveram no limite e ainda na primeira parte conseguimos reduzir a desvantagem inicial. Podíamos ter controlado melhor o jogo, mas tivemos boas oportunidades no ataque. Na defesa fizemos coisas que não nos deixam felizes, mas também temos de ter noção de que o Benfica é uma grande equipa e isso dificultou a nossa tarefa. Estamos felizes por este triunfo e agora podemos seguir em frente. Nada está decidido, temos muitos jogos pela frente, temos de estar focados, mas a decisão está do nosso lado, dependemos de nós e as perspetivas são boas", concluiu.Refira-se que, com este resultado, o FC Porto pressiona o Sporting na liderança da tabela: os leões têm 61 pontos, um a mais do que os dragões. O Benfica tem agora 57.