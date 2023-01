O guardião Mike Jensen é apontado ao Benfica a partir do verão de 2023, de acordo com o que adianta o portal 'Handball-Planet'. O jogador dinamarquês atua nos alemães do Magdeburgo e poderá realizar uma 'troca' com o atual titular dos encarnados, o espanhol Sergey Hernández, que em novembro último foi apontado aos germânicos , a partir de 2023.Jensen, de 27 anos, está na segunda temporada ao serviço do atual quarto classificado da liga alemã de andebol. O guarda-redes de impressionantes 2,05 metros jogou ainda, nas últimas épocas, no Balingen-Weilstetten, na Alemanha, e no Nordsjaelland, do país-natal.Ao serviço do vigente clube, soma um campeonato e dois Mundiais.