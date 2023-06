Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ricardo Costa: «Equipa jovem ganha confiança é com títulos» O treinador do andebol do Sporting tem muita juventude no plantel, mas está a crescer e a dar luta aos colossos da modalidade. Habituou-se a vencer, conquistando no Funchal a segunda Taça de Portugal consecutiva





• Foto: Bruno Colaço/Record