Rodrigo Reñones após a conquista do Europeu Sub-20: «Por sorte, ganhámos»

A Espanha sagrou-se este domingo campeã europeia de Sub-20 de andebol, depois de bater Portugal por 37-35 , em Matosinhos. Após o encontro, Rodrigo Reñones considerou que o triunfo também se deveu à sorte."Estamos muito contentes. O Europeu é sempre um torneio muito difícil, com nível e exigência. Ter a oportunidade de ganhar no último jogo é muito bom para nós. Foi muito difícil, porque Portugal jogou em casa e com pavilhão cheio, num ambiente muito bonito para se jogar andebol. Por sorte, ganhámos", assumiu, para depois explicar o seu ponto de vista."Digo por sorte porque no desporto não temos de jogar apenas com bola, mas atentar em outras coisas. Lutámos sempre pela vitória e nunca baixámos a cabeça. Na parte final, sabíamos que Portugal tinha poucas alternativas. Os irmãos [Francisco e Martim] Costa jogaram muito tempo e estavam um pouco cansados na parte final. Com as nossas mudanças, pudemos inverter aquelas desvantagens de quatro golos e ganhar o jogo", frisou, tendo ainda deixado elogios à equipa portuguesa."[Geração jovem de Portugal] É impressionante. Ao longo do torneio, creio que Portugal e Espanha foram as melhores equipas. Evidentemente, os irmãos Costa estão num nível máximo. Creio que Portugal e Espanha estarão a lutar por títulos em todos os torneios", apontou.Já Antonio Martínez, jogador espanhol, falou em "sensação única" pela conquista do título europeu da categoria. "Ainda não caímos em nós depois de termos sido campeões da Europa. Foi um jogo muito difícil, ainda para mais na casa de Portugal. É uma sensação única, que não se pode descrever e na qual ainda não acreditamos", começou por dizer."Sabíamos que seria uma partida que se decidiria no final. Portugal tem uma grande equipa, mas, se continuássemos com possibilidades [de vencer] na reta final, eles estariam mais cansados, pois fazem menos trocas. Correu como queríamos e estamos muito felizes", acrescentou.