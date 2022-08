Pedro Pichardo: «Estou muito feliz mas ainda falta o recorde mundial»

Pedro Pichardo, que se sagrou campeão europeu do triplo salto nos Europeus de atletismo de Munique, prestou declarações aos jornalistas à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mostrando-se naturalmente feliz com a conquista mas voltando a sublinhar que quer chegar ao recorde mundial (18,29 metros) da especialidade, na posse de Jonathan Edwards desde 1995."Estou muito feliz, acho que aos poucos temos conseguido resultados, agora é ter saúde e [mais] bons resultados. Ainda falta o recorde mundial, temos essa dívida connosco e com o povo [português], estamos a trabalhar para isso", disse o atleta luso-cubano.Pichardo reconheceu que estes últimos tempos têm sido intensos e que tem tido pouco tempo para repousar. "Ultimamente tenho competido muito e não tenho tido muito tempo para recuperar o corpo e preparar bem as competições. Agora vou estar duas semanas focado na Liga Diamante, nessas duas semanas vou recuperar melhor e apostar tudo na final desta prova", salientou.O atleta disse ainda que está sempre à procura de mais conquistas, afirmando ser "muito ambicioso": "É um sabor muito bom, mas no meu caso sou muito ambicioso e estou sempre à procura de mais. Vou continuar a trabalhar para conquistar mais títulos. Agora é continuar a treinar e estar focado nos treinos e cuidar da saúde", afirmou.Pedro Pichardo revelou ainda que está sempre motivado para atingir mais conquistas: "Motivação sempre tenho, na minha carreira quero continuar a atingir bons resultados e [conquistar] medalhas, é essa a minha motivação"Sobre a prova em Munique, o atleta do Benfica reconheceu que não esteve bem no início, mas que depois atingiu o objetivo pretendido: "No primeiro ensaio não me senti bem, não me correu bem o primeiro salto, mas depois logo no segundo ensaio onde atingi aquela marca da vitória, já me senti mais tranquilo e obviamente que estava feliz", disse.Pichardo foi alvo de felicitações pelas mais altas figuras do Estado , como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro António Costa o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, pelas quais o atleta se sentiu lisonjeado:"Tem muita [importância]. É sempre bom receber as felicitações de altas entidades do nosso país, sinto-me grato e saber que conto com o apoio de todos os portugueses é para mim muito importante", reconheceu.