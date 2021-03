Luís Filipe Vieira e o ouro de Pedro Pichardo: «É justo que hoje o País inteiro sinta orgulho na tua vitória»

Luís Filipe Vieira felicitou este domingo Pedro Pichardo pela conquista da medalha de ouro no triplo salto nos Europeus de pista de coberta. Numa mensagem publicada no site do Benfica, o presidente dos encarnados sublinhou que o atleta é "hoje legitimamente uma referência no desporto, pelo espírito desportivo e forte ambição e trabalho que sempre coloca em pista".





"Parabéns, Pedro Pichardo. Ao sagrares-te Campeão da Europa do triplo salto em pista coberta, hoje, em Torun, conquistaste o primeiro grande título com as cores de Portugal.Enquanto presidente do Sport Lisboa e Benfica, não posso deixar de assinalar que este feito se reveste de um enorme orgulho pessoal e de uma verdadeira felicidade. Estou certo que se trata de igual orgulho para toda a nação benfiquista e, sobretudo, para Portugal.Esta vitória de Pedro Pichardo, em conjunto com tantas outras vitórias e conquistas recentes, alcançadas por atletas do nosso Clube, são uma demonstração inequívoca do caminho extraordinário e de sucesso que o projeto olímpico do Sport Lisboa e Benfica têm vindo a fazer.Pichardo é hoje legitimamente uma referência no desporto, pelo espírito desportivo e forte ambição e trabalho que sempre coloca em pista.Mostraste todo o teu valor, que há muito te reconhecemos, e é justo que hoje o País inteiro sinta orgulho na tua vitória. Sei bem como desejavas viver este momento e poder cantar o hino nacional. Estamos juntos e orgulhosos da aposta feita em ti em 2017. Juntos continuaremos a caminhar, e eu como certamente todos os portugueses estamos convictos que, pese embora os efeitos da pandemia no desporto, dentro de meses estarás em Tóquio legitimamente em mais uma grande competição e a carregar as nossas fortes esperanças em mais uma medalha para Portugal. Força, Pedro!"