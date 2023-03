Benfica impõe-se ao FC Porto com triunfo contundente

há 2 horas 15:52

Termina a primeira parte (60-40)!

Domínio absoluto do Benfica nesta primeira parte, a conseguir travar as ações ofensivas do FC Porto e a chegar ao intervalo com uma vantagem de 20 pontos. Fernando Sá vai ter de dar um forte abanão aos seus jogadores ao intervalo se quiser entrar na luta pela vitória, porque não será fácil anular esta diferença a jogar como até aqui. Vamos ver o que nos reservam os últimos 20 minutos da partida.



Destaque no Benfica para a exibição de Aaron Broussard, com 18 pontos, 4 ressaltos e 3 assistências; no FC Porto Teyvon Myers (15 pontos, 1 ressalto e 2 assistências) tem sido um dos mais inconformados.