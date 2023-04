Altercação entre Ivan Almeida e árbitro leva APCVD a abrir processo ao Benfica-Sporting

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo contraordenacional, na sequência da altercação entre Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica, e Sérgio Silva, árbitro do encontro da Liga Betclic de basquetebol masculino entre as águias e o Sporting, que se disputou no passado sábado.Recorde-se que o jogador dos encarnados foi desqualificado ao intervalo , depois de receber uma segunda falta técnica. Após a desqualificação, o extremo perdeu as estribeiras e, aos gritos e bastante exaltado, questionou o motivo da segunda técnica a Sérgio Silva."Face à notícia difundida nos órgãos de comunicação social relativamente a incidentes no jogo entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal, no Pavilhão Fidelidade – Complexo Desportivo do Estádio Sport Lisboa e Benfica, a contar para a 6.ª jornada do Grupo A – 2.ª Fase da Liga Betclic Masculina, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais daí resultantes. Caso resultem indícios da prática de ilícitos criminais, a APCVD encaminhará para o Ministério Público todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal", pode ler-se no comunicado