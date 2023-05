Fernando Sá falha conferência de imprensa após derrota com Sporting

Após a derrota com o Sporting, por 94-66 , no jogo 3 das 'meias' do playoff da Liga Betclic, nenhum elemento da equipa técnica do FC Porto - liderada por Fernando Sá - compareceu na sala de conferência de imprensa, no Pavilhão João Rocha.Recorde-se que os leões fecharam a série em 3-0 e vão disputar o título com o Benfica.