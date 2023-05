Sporting-FC Porto, em direto

há 1 horas 17:14

Fernando Sá: «Temos de continuar a ser bastante intensos»



José Gageiro/Movephoto

Na antevisão à visita ao Sporting, Fernando Sá não escondeu a "frustração" pelas duas derrotas nas 'meias' do playoff e espera agora vencer, num jogo que é de tudo ou nada para os dragões. "É uma frustração, não posso deixar de assumir a responsabilidade pelas duas derrotas em casa e resta-nos preparar os dois jogos fora para trazermos o quinto para casa", referiu o técnico do FC Porto aos meios do clube, apontado depois à chave para o triunfo.



"Temos de continuar a ser bastante intensos, só não podemos ter estes momentos de quebra que vamos apresentando e que são consequência das más soluções no ataque ou de faltas não assinaladas que nos afetam o controlo emocional. Temos de combater já isso se queremos vencer os dois jogos em Alvalade. A atitude está cá e o empenho também. A minha responsabilidade é preparar a equipa para estes jogos fora tentando não transformar as adversidades em frustração. Estamos frustrados com muitas situações que ocorreram durante a época, com as lesões e doenças. O Marvin Clark II teve um problema no olho e parecia que o mundo tinha ido abaixo outra vez… não pode ser. Os azares fazem parte do desporto, irão sempre acontecer e temos jogadores mais do que suficientes em quem podemos confiar. Se o fizerem, estaremos mais perto de vencer em Alvalade", sustentou.