Benfica vence Ovarense por... 71 pontos de diferença e está na final do playoff

O Benfica é o primeiro finalista do playoff da Liga Betclic, depois de ter vencido a Ovarense por expressivos 115-44, fechando a série das meias-finais (3-0). O adversário das águias será Sporting ou FC Porto: os leões lideram nesta altura por 2-0 a eliminatória.Em Ovar, o campeão nacional rubricou uma exibição praticamente perfeita, arrasando uma Ovarense completamente diferente daquela que no último jogo havia forçado o prolongamento na Luz. Com eficácias bem acima da média, o Benfica converteu 20 triplos (em 39 tentativas), contra cinco (em 23) do adversário.Com 23 pontos, Toney Douglas foi o melhor marcador da partida, mas o MVP foi para Ben Romdhane, tunisino das águias que fez 15 pontos, sete ressaltos, duas assistências e seis roubos de bola.16-28, 7-36, 14-31 e 7-20"O último jogo na Luz [decidido após prolongamento] serviu-nos de lição, não tivemos nada bem... Hoje tínhamos de entrar focados e construir rapidamente uma vantagem no marcador, ainda por cima numa pavilhão cheio. Palavra de apreço para os adeptos da Ovarense. Era importante terminar esta série o mais rápido possível, pois somos uma equipa veterana, quantos menos jogos melhor. Hoje tivemos uma dinâmica muito boa, com um espírito de grupo fantástico. A final? Vai ser duro, muito difícil, seja contra Sporting ou FC Porto""Num jogo que termina com um resultado destes, só há que dar os parabéns ao Benfica. Mas eu estou muito orgulhoso com a minha equipa, e por tudo o que fizemos durante a temporada. Não quero a última imagem que fique da nossa época seja esta, porque fizemos coisas muito bonitas ao longo do ano".