Norberto Alves: «Sabíamos que era um jogo muito importante para nós»

Norberto Alves mostrou-se satisfeito com o triunfo (99-86) do Benfica frente ao Sporting, num jogo em que o técnico das águias não contou com Ben Romdhane por lesão e ainda viu Betinho e Ivan Almeida serem excluídos."Ficámos sem o Makram Ben Romdhane no aquecimento devido a um problema num joelho, criou-se um problema na posição 4. Depois foi agravado pelas faltas do Betinho Gomes e do Ivan Almeida. Realço o James Ellisor, que nunca tinha jogado nessa posição e teve de o fazer. Tivemos de nos ajustar durante o jogo", começou por referir Norberto Alves, após o dérbi disputado na Luz."O Sporting teve um período bom, porque conseguiram ter contra-ataques. Sabíamos que era um jogo muito importante para nós, vencemos e queremos acabar esta fase no 1.º lugar", referiu.