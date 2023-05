Pedro Nuno e o triunfo decisivo sobre o FC Porto: «Defensivamente estivemos a um nível incrível»

Pedro Nuno destacou o aspeto defensivo que o Sporting apresentou frente ao FC Porto, após o terceiro triunfo dos leões frente aos dragões (desta feita por 94-66) nas 'meias' do playoff da Liga Betclic e consequente apuramento para a final do campeonato."Não devemos dizer se fomos mais fortes ou não que o FC Porto. Apresentámo-nos muito bem. Defensivamente estivemos a um nível incrível. Hoje também. Estamos num bom momento. Coletivamente estamos bem. Defensivamente estamos a cumprir com aquilo que pretendemos", começou por referir o técnico leonino, na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro."Não foi uma eliminatória fácil. Este foi o [jogo] mais fácil. Fizemos dois jogos muito bem conseguidos no Dragão Arena. Felizmente, para nós, conseguimos cumprir um dos nossos objetivos, que era estar na final", acrescentou, abordando depois as "oscilações" ao longo da época: "Todas as equipas tiveram oscilações ao longo de todo o ano. Na fase da campanha europeia pagámos a fatura de ter muitos jogos."Pedro Nuno abordou depois a final do playoff e deixou elogios ao Benfica, o adversário na eliminatória decisiva, que se disputa à melhor de cinco jogos. "Espero jogos muito difíceis com o Benfica. Muito bem disputados. Temos de nos preparar mentalmente para enfrentar um adversário que tem muita qualidade. Queremos explorar as fraquezas que o Benfica poderá apresentar", concluiu.