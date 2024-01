Aaron Gordon regressa aos treinos após ser mordido pelo próprio cão

O extremo dos Denver Nuggets Aaron Gordon regressou esta segunda-feira aos treinos, após ter recuperado de uma lesão na face e na mão direita. Recorde-se que os ferimentos do atleta, que teve de ser suturado com 21 pontos, aconteceram após o norte-americano ter sido atacado pelo próprio cão. Em entrevista ao 'The Denver Post', Aaron Gordon descreveu o acontecimento. "Estava como que a brincar de forma mais agressiva com o meu cão, e penso que ele ficou um pouco entusiasmado demais, e mordeu-me. Basicamente, tive de lutar para o afastar de mim, e depois, mordeu-me a mão", disse o extremo que ainda revelou que "bebeu demasiado" na noite de Natal.O campeão pelos Denver Nuggets pode regressar assim às opções frente aos Charlotte Hornets, na próxima madrugada, após ter ficado afastado na vitória perante os Memphis Grizzlies (142-105) e na derrota diante os Oklahoma City Thunder (119-93).Autor: João Cruz