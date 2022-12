Neemias Queta em bom plano na vitória dos Kings: português assina melhor atuação da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta voltou, na madrugada desta quinta-feira, a ser um dos destaques na vitória dos Sacramento Kings diante dos LA Lakers (134-120) O poste português foi o 9.º mais utilizado da equipa, tendo jogado 10:39 minutos. Nesse tempo, contribuiu com 10 pontos e três ressaltos.Refira-se que Neemias Queta já tinha sido 'avisado' por Mike Brown, treinador da equipa, que lhe tinha pedido para estar pronto porque começaria a somar mais alguns minutos . E assim foi, com o português a responder à altura. Kevin Huerter foi o melhor marcador dos Sacramento Kings, somando 26 pontos.Outro dos jogos desta madrugada ficou marcado por uma primeira parte arrasadora dos Brooklyn Nets diante dos Golden State Warriors. A equipa da casa apontou 91 pontos na primeira parte, o terceiro maior registo da história da NBA.Kevin Durant foi o grande destaque dos Nets - que não contaram com o lesionado Kyrie Irving -, numa partida que registou um recorde: nove jogadores da equipa apontaram mais de 10 pontos.