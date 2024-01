Neemias Queta recorda início no basquetebol... aos 10 anos: «Tinha um palmo a mais que toda a gente»

Numa altura em que começa a somar cada vez mais minutos na NBA - o que até lhe pode valer um novo contrato -, Neemias Queta foi o mais recente convidado do podcast oficial dos Boston Celtics onde, entre outros assuntos, garantiu sentir "a responsabilidade" de ser o primeiro português de sempre a jogar na NBA."Significa muito, até pela responsabilidade que isso traz. Estou a representar muita gente, muitos amigos e família, assim como as pessoas que gostam de basquetebol. Fico feliz por ser a pessoa que os representa e tento sempre dar o meu melhor para deixar toda a gente orgulhosa", começou por referir o poste português, antes de explicar como começou a 'aventura' no basquetebol."Foi quando tinha 10 anos. A minha irmã mais velha começou a jogar basquetebol na escola e, a partir daí, também comecei a aparecer por lá e a fazer o mesmo. Também era muito alto, isso talvez tenha ajudado. Acho que com 10 anos tinha mais um palmo que toda a gente, e isso provavelmente fez com que me destacasse. A partir daí [o basquetebol] tornou-se um bichinho que nunca parou de crescer", acrescentou, antes de falar sobre uma das suas maiores qualidades. "Quando era mais novo não era bem um 'shot blocker', sinto que foi algo que foi surgindo à medida que me tornava mais coordenado, maior e mais forte. Mas sinto que ser versátil foi algo que me ajudou muito enquanto crescia, bloquear lançamentos foi algo que surgiu com o tempo".Apesar de o destino o ter guiado ao basquetebol profissional, Neemias Queta, de 24 anos, não esquece a altura em que experimentou... dar uns toques na bola. "Antes do basquetebol aparecer, joguei futebol. É algo natural em Portugal, metemos duas mochilas no chão a fazer de postes e começamos a jogar. É uma daquelas coisas que 'nasce' connosco", rematou.Refira-se que Neemias Queta fez história para o desporto português em julho de 2021 ao ser escolhido pelos Kings no draft da NBA. Em setembro do ano passado assinou um contrato 'two-way' pelos Boston Celtics