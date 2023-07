Wembanyama e a estreia pelos San Antonio Spurs: «Não sabia bem o que estava a fazer em campo»

Victor Wembanyama, o 'gigante' francês de 19 anos e 2,21 metros, estreou-se na madrugada deste sábado com a camisola dos San Antonio Spurs na Summer League da NBA, num duelo onde, apesar de ter levado a melhor sobre os Charlotte Hornets (76-68), mostrou algumas dificuldades tanto no lançamento como no aspeto defensivo, algo que reconheceu no final."[A estreia] Foi um momento especial. É realmente especial vestir esta camisola pela primeira vez. Foi verdadeiramente uma honra. Estou contente por termos vencido, não há melhor maneira de começar. Honestamente, não sabia muito bem o que estava a fazer em campo, mas tentarei aprender mais para o próximo jogo. O importante é estar preparado para a temporada regular", referiu o jovem, em conferência de imprensa logo após a partida.Refira-se que Wembanyama, uma das maiores promessas do basquetebol mundial, chegou aos San Antonio Spurs proveniente dos franceses do Metropolitans 92.