Joel Miranda admite muito "esforço e dedicação" no bronze mundial C1 Canoísta esteve no trio da frente até meio do percurso de 19 quilómetros e concluiu o desempenho em 1:40.38 horas





• Foto: Facebook/ Maratona de Canoagem Portugal