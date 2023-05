João Almeida em ação: 20.ª etapa do Giro, em direto

há 30 min 09:40

Mais um dia na estrada!

Bom dia, seja bem-vindo ao direto da penúltima etapa do Giro. Depois de duas etapas duríssimas, hoje temos uma cronoescalada decisiva para as contas da geral, onde como é hábito vamos acompanhar tudo ao pormenor, com particular destaque para o desempenho de João Almeida. Fique connosco!