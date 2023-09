Rumor de fusão no ciclismo levanta polémica: «Remco Evenepoel odeia a Jumbo e a Jumbo odeia o Remco...»

Os rumores de uma possível fusão entre a Jumbo-Visma e a Soudal-Quick Step têm dado muito que falar no mundo do ciclismo. Desta feita foi Geraint Thomas a pronunciar-se sobre o assunto, garantindo que a ideia tem tudo para ser um fracasso uma vez que a relação entre a Soudal-Quick Step e o belga Remco Evenepoel... é complicada."A única coisa que posso dizer é que o Remco Evenepoel odeia a Jumbo-Visma e a Jumbo odeia o Remco. Não creio que as coisas funcionem. A menos que tenham programas diferentes. Deviam ouvir o que o Roglic tem a dizer sobre o Remco. Não quero iniciar rumores, mas gostaria de saber o porquê de a Jumbo fazer isso quando ganhou o Giro, o Tour e a Vuelta este ano...", referiu o britânico, figura da INEOS, no podcast 'Watts Occurring'.Refira-se que a ideia de uma fusão começou a ser desenhada no Tour, quando o bilionário Jim Ratcliffe, dono da INEOS, encetou negociações para adquirir a Soudal Quick-Step. Ao saber da movimentação, os homens fortes da Jumbo-Visma jogaram na antecipação e, após uma reunião em Genebra, deixaram uma plataforma de entendimento bem definida, que recebeu inclusivamente apoio dos patrocinadores de ambas as equipas - no caso a Soudal e a Visma. A ideia, escreve o 'WielerFlits', passa por competir com o poderio financeiro precisamente da INEOS e também a UAE Emirates nos próximos anos.