Espanhóis rendem-se a João Almeida: «Não afoga o desejo no medo, como os mestres aconselham»

João Almeida continua a dar espetáculo no Giro. Esta sexta-feira, o ciclista português foi segundo classificado na 13.ª etapa e amealhou seis segundos de bonificação que lhe permitiram consolidar a liderança da classificação geral. Depois de 10 dias consecutivos com a camisola rosa, João Almeida começa a ser visto como um sério candidato à vitória final e a própria imprensa internacional está rendida à sua prestação.





E bom exemplo disso é a análise que o 'El País' faz à tirada de hoje. Num artigo intitulado 'Almeida, uma rosa com estilo', o diário espanhol destaca o facto de João Almeida ter tentado a vitória ao sprint e não se limitar a proteger-se, enquanto líder da corrida, na véspera do contrarrelógio."Ulissi vence por meia roda, depois de um sprint apertado, à frente do inesperado João Almeida, décimo dia de rosa e empenhado não se sabe se em ganhar o Giro ou deixar marca com a sua personalidade tão forte, juvenil, nesta sua primeira grande volta", pode ler-se."João Almeida não pensa no dia seguinte, no qual pode aumentar ainda mais a liderança. Pensa no agora. Segue a sua inspiração e não afoga o seu desejo no medo, como os mestres do velho ciclismo aconselham. Em vez de respirar devagar, seguir na roda, prefere ser protagonista. Tenta ganhar a etapa e colorir ainda mais a corrida com a sua energia. A sua equipa puxa com força e os sprinters não chegam. Não ganha, mas termina em segundo. Seis segundos de bonificação e um nome, o seu, que dia após dia os adeptos pronunciam com mais respeito", acrescenta o 'El País', que no final do artigo resume a prestação do português numa única frase: "uma questão de estilo".